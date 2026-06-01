Momen Hangat Prabowo-Megawati, Tertawa hingga Bergandeng Tangan di Hari Lahir Pancasila

JAKARTA – Suasana hangat mewarnai peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026). Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri terlihat berbincang akrab dan beberapa kali tertawa bersama di sela-sela acara.

Momen kebersamaan keduanya menjadi perhatian saat Prabowo tampak menggandeng tangan Megawati. Gestur tersebut menunjukkan penghormatan sekaligus keakraban di tengah berlangsungnya upacara yang berlangsung khidmat.

Kehangatan tidak hanya terlihat antara Prabowo dan Megawati. Sejumlah tokoh nasional yang hadir juga tampak saling berinteraksi, di antaranya Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan amanat mengenai pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.