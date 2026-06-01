Ryamizard Ryacudu Wafat, Mendagri Tito Kenang Sering Menghadap untuk Urusan Kampung

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turut melayat ke rumah duka mantan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Ryamizard Ryacudu di Perumahan Puri Wira Bhakti 1/1b Cikeas, Bogor, Minggu (31/5/2026) malam. Tito pun menyampaikan duka atas meninggalnya Ryamizard dan mendoakan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita semua turut berduka, saya secara pribadi dan keluarga serta Kementerian Dalam Negeri menyampaikan rasa duka sedalam-dalamnya atas wafatnya almarhum, Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Ryamizard Ryacudu," ujarnya, Minggu (31/5/2026).

Ia mengaku bersama Ryamizard dahulu pernah berada dalam satu kabinet, yang mana dia menjabat sebagai Mendagri, sedangkan almarhum sebagai Menhan RI. Maka itu, dia mengenal dengan cukup baik Ryamizard, baik sebagai seniornya yang sangat dihormatinya maupun sebagai salah satu sesepuh Sumatera bagian Selatan.

"Karena beliau juga ada tinggal di Sumsel ada kediaman dan juga Lampung. Kebetulan saya dari Palembang, Sumsel jadi saya sering juga menghadap beliau untuk masalah-masalah, bukan hanya tugas, tapi mengenai urusan-urusan kampung kita gitu, Sumatera bagian Selatan ya," tuturnya.

"Wafatnya beliau kami sangat berduka sedalam-dalamnya dan mendoakan semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa almarhum selama di dunia, namanya manusia tidak akan lepas dari dosa dan kesalahan. Kita maafkan semua kesalahan beliau dan kita doakan agar dimudahkan jalan untuk menghadap Sang Ilahi," jelas Tito.