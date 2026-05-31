Melayat ke Rumah Duka, Oso Kenang Ryamizard Ryacudu Sebagai Sosok Pemberani

JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) melayat ke rumah duka mantan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Ryamizard Ryacudu di Perumahan Puri Wira Bhakti 1/1b Cikeas, Bogor, Minggu (31/5/2026) malam. Oso menyebut almarhum merupakan sosok pemberani.

"Beliau saya kenal dari muda, dari belum jadi tentara di Pontianak, waktu muda dia belum jadi tentara sudah pakai baju loreng, lantas sudah bawa senjata, dan memang pemberani. Saya kenal sudah hampir 60 tahun," ujarnya, Minggu.

Menurut Oso, sejatinya dia baru pulang dari Kalimantan ke Bandung pasca bersilaturahmi bersama keluarga pada momen Idul Adha 2026. Dirinya yang mendengar kabar Ryamizard meninggal langsung menuju ke rumah duka.

"Dia seorang teman yang tidak gampang berteman sama dia, tapi kalau berteman sama dia, sangat-sangat setia dan bersahabat. Saya mengenal dia dan keluarganya, adik-adiknya, saya kenal sekali sehingga saya merasa kehilangan," tuturnya.

Oso menyebutkan, meski merasakan kehilangan, tetapi dia tahu setiap orang pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Dia berharap almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

"Banyak sekali kenangan bersama beliau, tak bisa diceritakan di sini, nanti dalam buku saja," katanya.

(Arief Setyadi )

