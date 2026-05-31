HOME NEWS NASIONAL

Dua Eks Panglima TNI Kenang Ryamizard Ryacudu: Ramah dan Gak Ada Takutnya!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |22:03 WIB
Dua Eks Panglima TNI Kenang Ryamizard Ryacudu: Ramah dan Gak Ada Takutnya!
Gatot Nurmantyo (Foto: Ari Sandita/Okezone)
JAKARTA - Eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Hadi Tjahjanto melayat ke rumah duka mantan Menhan RI Ryamizard Ryacudu di kawasan Cikeas, Bogor, Minggu (31/5/2026). Keduanya mengenang Ryamizard sebagai sosok yang banyak memberi kesan selama hidupnya.

"Saya kenal beliau, beliau orang yang ya saya dapat katakan, maaf nih, agak-agak miring gitu loh kalau di lapangan itu ya. Enggak ada takutnya gitu," ujar Gatot Nurmantyo, Minggu.

Menurutnya, saat musibah tsunami Aceh dahulu, Ryamizard memiliki peran dalam membuka akses jalan dari Banda Aceh hingga ke Teunom. Ia menilai pemikiran Ryamizard memiliki visi yang sangat jauh ke depan.

"Beliaulah yang menentukan di TMMD membuat jalan dari Banda Aceh, Lamno, Calang, sampai ke Teunom. Ini suatu hal yang tidak mungkin karena dari Banda Aceh ke Lamno bisa, Lamno ke Calang enggak bisa karena putus-putus semuanya. Apalagi Calang ke eh Teunom, daerah Meulaboh, itu enggak mungkin, enggak bisa," tuturnya.

"Tetapi, beliau minta harus dilakukan, dan akhirnya diambil jalan tengah, dengan batas waktu yang ditentukan, rencana-rencana tanggap darurat, itu tembus dari Banda Aceh sampai ke Teunom. Sehingga saya katakan beliau itu enggak masuk akal karena pikiran saya enggak sampai, kan gitu. Jadi beliau mempunyai visi yang benar-benar bisa dibuktikan," ujar Gatot.

