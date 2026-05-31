HOME NEWS NASIONAL

Ryamizard Ryacudu Wafat, Kemhan: Warisan Pengabdiannya Akan Dikenang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |17:08 WIB
Ryamizard Ryacudu (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) periode 2014-2019, Ryamizard Ryacudu, meninggal dunia. Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyampaikan belasungkawa.

“Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia periode 2014-2019," tulis Kemhan melalui akun Instagram @kemhanri, dilihat Minggu (31/5/2026).

Kemhan menjelaskan, Ryamizard adalah prajurit, pemimpin, dan negarawan yang mengabdikan seluruh hidupnya bagi bangsa dan negara.

“Dedikasi, keteguhan, serta kontribusinya dalam memperkuat sistem pertahanan negara menjadi bagian dari warisan pengabdian yang akan terus dikenang dan menginspirasi generasi penerus dalam menjaga kedaulatan NKRI," tulis Kemhan.

Kemhan kemudian menyampaikan doa bagi almarhum dan keluarga. “Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan ampunan-Nya, menempatkan almarhum di tempat terbaik di sisi-Nya, serta memberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan kepada keluarga yang ditinggalkan," jelasnya.

