HOME NEWS NASIONAL

Dipimpin Menhan Sjafrie, Pemakaman Juwono Sudarsono di TMP Kalibata Diwarnai Isak Tangis

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |12:51 WIB
Dipimpin Menhan Sjafrie, jenazah Juwono Sudarsono dimakamkan di TMP Kalibata (Foto: Ari Sandita/Okezone)
JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menjadi Inspektur Upacara (Irup) dalam prosesi pemakaman mantan Menhan Juwono Sudarsono, di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (29/3/2026). Prosesi pemakaman turut diwarnai tangis keluarga saat melakukan tabur bunga.

Pantauan di lokasi, Menhan Sjafrie memimpin seluruh rangkaian upacara pemakaman. Kerabat, sanak keluarga, dan kolega terlihat ramai mengiringi jenazah almarhum di area tenda pemakaman.

Pemakaman dilaksanakan secara militer oleh negara sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi tokoh yang berjasa bagi bangsa. Riwayat hidup dan latar belakang almarhum juga dibacakan sebelum proses pemakaman dimulai.

Usai pemakaman, keluarga sempat meneteskan air mata saat melakukan tabur bunga di atas makam Juwono Sudarsono. Sebelumnya, jenazah almarhum disemayamkan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada pagi hari sebelum dibawa ke TMPN Kalibata.

Juwono Sudarsono meninggal dunia di RS Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 28 Maret 2026. Almarhum diketahui telah lama menderita sakit sebelum meninggal pada usia 84 tahun.

(Arief Setyadi )

