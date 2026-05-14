Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Dugaan Pungli Haji, Kadaker Makkah: Tarif Layanan Harus Transparan!

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |08:01 WIB
Heboh Dugaan Pungli Haji, Kadaker Makkah: Tarif Layanan Harus Transparan!
Kepala Daker Makkah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal (Foto: Dok)
A
A
A

MAKKAH - Polemik terkait dugaan adanya pungutan liar (pungli) kepada jamaah haji langsung direspons otoritas Kementerian Haji (Kemenhaj) di Tanah Suci. Penelusuran dan proses tabayun dilakukan dengan memanggil pihak Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Proses investigasi tersebut disampaikan dalam konsolidasi di Masjid Hotel Durrat Rahaf, Makkah, pada Rabu (13/5/2026). Hasil pemeriksaan memastikan keluhan biaya tambahan yang sempat mencuat ke publik bukan berasal dari praktik pungli.

Nominal yang disetorkan sebagian jamaah diketahui merupakan tarif resmi dari paket layanan tambahan yang bersifat opsional. Dana tersebut digunakan untuk membiayai jasa pendorongan kursi roda bagi jamaah saat menjalani umrah wajib maupun tawaf.

Kemenhaj menegaskan selama tarif layanan disepakati secara terbuka oleh kedua belah pihak, maka praktik tersebut diperbolehkan. Transparansi pembiayaan menjadi syarat penting agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Setelah kita klarifikasi memang hal tersebut jelas, jadi antara KBIH dengan jamaahnya clear, hal yang lain yang tidak jelas tentu kita akan tindak," tegas Kepala Daker Makkah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, kepada Tim Media Center Haji (MCH) 2026.

Selain membahas isu biaya tambahan, forum tersebut juga menyinggung aturan mengenai city tour atau wisata kota. Edaran Kemenhaj sebelumnya diterbitkan untuk melarang perjalanan antar kota yang dinilai dapat menguras stamina jemaah menjelang puncak ibadah haji.

Meski demikian, kunjungan wisata religi yang lokasinya masih berada di sekitar area hotel di Kota Makkah tidak sepenuhnya dilarang. Penyelenggara city tour hanya diwajibkan melapor kepada petugas sektor agar keberadaan dan keamanan jamaah tetap terpantau.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pungli Haji Kemenhaj Haji 2026
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3218027/haji_2026-4oSn_large.jpg
Suhu Saudi 42 Derajat, Kemenhaj Minta Jamaah Haji Kurangi Aktivitas di Luar Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/338/3218084/haji-6zjf_large.jpg
Dilepas Menuju Tanah Suci, Ratusan Jemaah Haji Tangerang Diingatkan soal Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217615/haji-ua8n_large.jpg
Cuaca Panas Ekstrem, Kemenhaj: 67 Jamaah Haji Dirawat di RS Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217603/kemenhaj-BgAG_large.jpg
Bertambah 3 Orang, Jumlah Jamaah Haji Meninggal di Saudi Jadi 23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217594/haji-ab2f_large.jpg
Jelang Puncak Haji, 78.446 Jamaah dan 816 Petugas Tiba di Makkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216833/prabowo-HQVp_large.jpg
Prabowo Doakan Jamaah Haji Indonesia Mabrur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement