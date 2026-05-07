Prabowo Doakan Jamaah Haji Indonesia Mabrur

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menitipkan pesan dan doa bagi seluruh jamaah haji Indonesia. Prabowo berharap jamaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Air sebagai haji yang mabrur.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak saat melepas keberangkatan jamaah haji asal Kalimantan Utara yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) BPN 7, dikutip Rabu (6/5/2026).

Wamenhaj menyapa langsung para jamaah sebelum mereka melanjutkan perjalanan menuju Balikpapan dan Tanah Suci. Suasana pelepasan berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Dahnil terlihat berdialog dengan sejumlah jamaah, menanyakan kesiapan mereka, serta memberi semangat agar tetap ceria dan menjaga kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji.

“Saya Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia. Pertama, saya ingin menyapa dan menyampaikan salam dari Presiden Prabowo agar Bapak dan Ibu sekalian berangkat ke Tanah Suci dan menjadi haji yang mabrur,” ujar Dahnil.