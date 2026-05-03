74.652 Jamaah Haji Indonesia Sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci

JAKARTA - Penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriyah/2026 Masehi telah memasuki hari ke-13 masa operasional. Sebanyak 192 kloter dengan total 74.652 jamaah dan 765 petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci.

Jumlah tersebut merupakan data yang telah dimutakhirkan hingga Sabtu 2 Mei. Dari jumlah tersebut, 184 kloter dengan 71.362 jemaah dan 733 petugas telah tiba di Madinah.

Sementara pergerakan jamaah dari Madinah ke Makkah terus berlangsung secara bertahap. Hingga saat ini, 36 kloter dengan 14.503 jamaah dan 148 petugas telah tiba di Makkah untuk melaksanakan umrah wajib serta mempersiapkan diri menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaff menyampaikan secara umum penyelenggaraan haji hingga hari ke-13 berjalan sesuai rencana dan terus menunjukkan peningkatan kualitas layanan.

“Alhamdulillah, seluruh proses operasional haji berjalan lancar dan terkendali. Kami terus memastikan setiap jamaah mendapatkan layanan terbaik, mulai dari keberangkatan, kedatangan, hingga mobilisasi antarkota suci dengan pengawalan petugas yang optimal,” kata Maria, Minggu (3/5/2026).

Maria juga menegaskan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kelompok rentan, termasuk lansia, disabilitas, dan perempuan.

“Kami menghadirkan berbagai kemudahan layanan, termasuk Bus Sholawat yang beroperasi 24 jam dengan armada ramah lansia dan disabilitas. Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan layanan haji yang inklusif dan berkeadilan,” tambahnya.