HOME NEWS NASIONAL

Kabar Duka, 1 Jamaah Haji Asal Indonesia Meninggal di Madinah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |14:21 WIB
Jamaah haji (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)
JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah memastikan sebanyak 25 kloter haji Indonesia dengan total lebih dari 9.000 jamaah telah tiba di Madinah, Arab Saudi. Namun, kabar duka turut menyelimuti yakni satu jamaah meninggal dunia akibat serangan jantung.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kami juga menyampaikan berita duka atas wafatnya satu jemaah haji Kloter SOC 3 asal Solo atas nama Rodiah berusia 68 tahun akibat serangan jantung," ujar Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Jubir Kemenhaj), Ichsan Marsha, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (24/4/2026).

Menurutnya, PPIH menjamin pelaksanaan badal haji bagi jamaah yang wafat tersebut. Ia juga mengajak masyarakat Indonesia untuk mendoakan almarhumah agar husnul khatimah. Ia menjelaskan, berdasarkan data layanan kesehatan di Daker Madinah, terdapat puluhan jemaah yang menjalani perawatan.

"Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan data layanan kesehatan yang terdapat di Daker Madinah, tercatat sebanyak 93 jamaah menjalani rawat jalan, 2 orang dirujuk ke Klinik Kesehatan Jamaah Haji Indonesia atau KKHI, dan 1 jamaah dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi," katanya.

