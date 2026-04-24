HOME NEWS NASIONAL

Mengintip Menu Jamaah Haji 2026, Usung Cita Rasa Nusantara

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |12:20 WIB
Menu jamaah haji 2026 (Foto: Dok Kemenhaj)
MADINAH – Menu konsumsi jamaah haji Indonesia 2026 di Kota Madinah tetap mengusung cita rasa Nusantara dengan penggunaan bumbu khas Tanah Air, meski disiapkan dan didistribusikan di Arab Saudi. Hal ini dilakukan agar makanan lebih sesuai dengan selera jamaah selama berada di Madinah.

Sebanyak 23 dapur katering dilibatkan dalam penyediaan konsumsi jamaah. Seluruh proses produksi hingga distribusi berada dalam pengawasan ketat guna menjamin kualitas makanan serta kepatuhan terhadap standar kesehatan.

Distribusi makanan dilakukan tiga kali sehari, mencakup sarapan, makan siang, dan makan malam. Makanan dikirim langsung ke hotel sehingga memudahkan jamaah, terutama lanjut usia, tanpa perlu keluar untuk mencari makan.

Kepala Bidang Konsumsi PPIH Arab Saudi, Indri Hapsari, mengatakan sebelum makanan didistribusikan, dilakukan uji kelayakan (meal test) untuk memastikan kualitas.

“Kita ada meal test ke Daker atau ke wisma untuk dicoba terlebih dahulu sebelum diberikan kepada jamaah, guna mengecek bahwa konsumsi yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan, baik dari sisi gramasi maupun kualitasnya," katanya dikutip Jumat (24/4/2026).

