Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Operasi Patuh Jaya Dimulai Hari Ini, Berikut 10 Pelanggaran Lalin yang Dibidik Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |05:02 WIB
Operasi Patuh Jaya Dimulai Hari Ini, Berikut 10 Pelanggaran Lalin yang Dibidik Polisi
Ilustrasi Operasi Patuh Jaya (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menggelar Operasi Patuh Jaya 2026 mulai hari ini, Senin (8/6/2026). Operasi yang berlangsung selama 14 hari hingga 21 Juni 2026 tersebut akan difokuskan pada penindakan berbagai pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin mengatakan, Operasi Patuh Jaya merupakan operasi kewilayahan yang dilaksanakan secara serentak dengan tujuan meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

"Pelaksanaan operasi patuh yang akan digelar secara serentak. Ini adalah operasi kewilayahan. Pelaksanaan operasi sendiri akan berlangsung mulai dari tanggal 8-21 Juni. Dengan mengusung tema tentang 'Terwujudnya Kamseltibcarlantas yang berkeselamatan',” kata Komarudin beberapa waktu lalu.

Menurut Komarudin, pelaksanaan operasi ini dilatarbelakangi oleh tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan yang mencapai sekitar 3 persen. Kondisi tersebut menuntut meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.

"Dengan tumbuhnya angka kendaraan sedemikian pesat, maka dibutuhkan tingkat kepatuhan dari para pengendara. Oleh karena itu, pelaksanaan operasi patuh selama 14 hari ini, rencananya akan menggelar sebanyak 2.798 personel. Operasi Patuh Jaya di Jakarta sendiri dengan melibatkan unsur TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP," katanya.

Sebanyak 2.798 personel akan diterjunkan dalam operasi ini. Selain kepolisian, kegiatan tersebut juga melibatkan unsur TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Salah satu pelanggaran yang menjadi fokus penindakan adalah kendaraan yang tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau pelat nomor secara lengkap.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/338/3155531/etle-SXIV_large.jpg
Hari Pertama Operasi Patuh Jaya: 1.920 Pelanggar Lalin Terjaring Tilang ETLE, Didominasi Pemotor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/338/3155288/helm_proyek-pjsa_large.jpg
Duh! Gelar Operasi Patuh, Polisi Temukan Pemotor Pakai Helm Proyek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/338/3155145/polda-qUaN_large.jpg
Ini Sasaran Operasi Patuh Jaya 2025 di Wilayah Hukum Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/338/3155110/kapolda-xlrc_large.jpg
Kapolda Metro: Jangan Bertoleransi dengan Praktik Pelat Nomor Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/338/3155107/polri-BZSa_large.jpg
Gelar Operasi Patuh Jaya, Kapolda Metro: Disiplinkan Masyarakat saat Berkendara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3155028/polri-hP6p_large.jpg
Dimulai Besok, Korlantas Polri Gelar Operasi Patuh Selama 14 Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement