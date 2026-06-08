Duh! Korlantas Polri Tunda Operasi Patuh Se-Indonesia, Alasannya Fokus Ulang Tahun

JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menunda pelaksanaan Operasi Patuh 2026 di seluruh Indonesia. Sedianya, kegiatan tersebut dilaksanakan hari ini dan berakhir pada 21 Juni 2026.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengungkapkan, Operasi Patuh untuk ketertiban berkendara di seluruh Indonesia itu ditunda lantaran dimulainya rangkaian momentum Hari Bhayangkara atau HUT Polri.

"Kita tunda. Polri fokus pada Hari Bhayangkara," kata Agus, Senin (8/6/2026).

Sebelumnya, Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Aries Syahbudin mengungkapkan, Operasi Patuh akan digelar serentak oleh seluruh Polda jajaran dengan penyesuaian karakteristik di masing-masing daerah.

Aries mengungkapkan, dalam Operasi Patuh kali ini pihaknya memfokuskan pada transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas. Melalui kegiatan ini, katanya, diharapkan masyarakat dapat semakin patuh dan tertib hukum dalam berlalu lintas.

“Operasi Patuh tahun ini lebih mengedepankan penegakan hukum berbasis digital melalui ETLE sehingga seluruh jajaran diminta mempersiapkan dukungan pelaksanaan secara maksimal,” kata Aries, Selasa 26 Mei 2026.

Ia menyebut pelanggaran pelat nomor kendaraan, mulai dari tidak dipasang, ditutup, dimodifikasi, hingga disamarkan dengan stiker ataupun cat, akan menjadi fokus penindakan.

(Arief Setyadi )

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