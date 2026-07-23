Dude Harlino Kembalikan Uang Rp5,2 Miliar Terkait Kasus PT DSI ke Bareskrim

JAKARTA - Aktor Dude Harlino menyambangi Gedung Bareskrim Polri. Dia mengembalikan honor dari PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Pengacara Dude, Haris Azhar menjelaskan, dana honor itu diterima kliennya sebagai upah selama brand ambassador. Ia menyebut pengembalian dana itu juga berasal dari inisiatif Dude kepada penyidik.

"Pemeriksaan hari ini terkait dengan penyerahan uang dari Dude Harlino, uang yang jumlahnya adalah senilai dengan jasa, jasa brand ambassador Dude dengan istrinya dari DSI sebesar Rp5,250 Miliar," katanya kepada wartawan, Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, pengembalian uang tersebut dilakukan Dude lantaran merasa prihatin dengan para korban dan bukan karena adanya paksaan hukum.

Haris menjelaskan, lewat pengembalian dana honor itu juga diharapkan dapat meringankan upaya penyidik untuk memulihkan aset-aset dari para korban penipuan PT DSI.

"Ini juga bentuk pertanggungjawaban moral dari Dude. Karena secara legal Dude enggak ada masalah, tetapi Dude merasa prihatin dengan situasi para korban DSI. Akhirnya Dude mengambil peran lebih selain sebagai saksi," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dude Harlino mengaku sudah lama mendiskusikan rencana pengembalian uang tersebut dengan kuasa hukumnya.

Meski sempat mendapat sorotan terkait kasus ini, Dude mengaku tetap mematuhi seluruh prosedur hukum yang ada. Ia mengaku menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran besar kariernya.