HOME NEWS NASIONAL

Dude Harlino dan Alyssa Soebandono Terseret Kasus PT DSI, Bareskrim Dalami soal Brand Ambassador

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |09:28 WIB
(Foto: Instagram/ichasoebandono)
JAKARTA - Bareskrim Polri memberikan 30 pertanyaan terhadap pasangan Artis Dude Harlino dan Alyssa Soebandono di kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Keduanya telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Kepala tim penyidikan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyebut, pemeriksaan terhadap keduanya berlangsung selama hampir lima jam

Ia mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami peran Dude Herlino maupun Alyssa Soebandono yang pernah menjadi brand ambassador untuk mempromosikan bisnis PT DSI.

"Apakah sebagai profesional ya, bagaimana mereka, karena brand ambassador tentunya kan harus menyampaikan pada masyarakat bagaimana bisnis plan yang dijalankan oleh PT DSI," kata Susatyo, Jumat (3/4/2026).

Nantinya, hasil pemeriksaan keduanya akan menjadi dasar kajian bagi penyidik untuk menentukan apakah ada atau tidak keterlibatannya di kasus penipuan Rp2,4 triliun itu.

"Dan kemudian ketika bisnis plan ataupun dari DSI ini terlibat fraud dan sebagainya, tentunya itu ya menjadi objek pemeriksaan kami," ujarnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210427/polri-C6sH_large.jpg
Polisi Blokir 80 Rekening dan Periksa 90 Saksi soal Fraud DSI, Termasuk Dude Harlino-Alyssa Soebandono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210173/polri-NfRO_large.jpg
Dude Harlino dan Alyssa Soebandono Diperiksa Bareskrim Terkait Kasus Fraud PT DSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/338/3196329/timothy-IB8A_large.jpg
Timothy Ronald Kembali Dilaporkan ke Polda Metro, Korban Ngaku Rugi Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180482/viral-eS7u_large.jpg
Polda Metro Bongkar Penipuan Trading Crypto Miliaran Rupiah, Satu Pelaku Wanita Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178616/lelang_mobil_doni_salmanan-od5z_large.jpg
10 Kendaraan Mewah Doni Salmanan Laku Dilelang, Nilainya Capai Rp9,8 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174905/korupsi_taspen-FHTq_large.jpg
Eks Dirut IIM Ekiawan Heri Divonis 9 Tahun Penjara Terkait Investasi Fiktif
