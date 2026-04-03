Dude Harlino dan Alyssa Soebandono Terseret Kasus PT DSI, Bareskrim Dalami soal Brand Ambassador

JAKARTA - Bareskrim Polri memberikan 30 pertanyaan terhadap pasangan Artis Dude Harlino dan Alyssa Soebandono di kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Keduanya telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Kepala tim penyidikan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyebut, pemeriksaan terhadap keduanya berlangsung selama hampir lima jam

Ia mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami peran Dude Herlino maupun Alyssa Soebandono yang pernah menjadi brand ambassador untuk mempromosikan bisnis PT DSI.

"Apakah sebagai profesional ya, bagaimana mereka, karena brand ambassador tentunya kan harus menyampaikan pada masyarakat bagaimana bisnis plan yang dijalankan oleh PT DSI ," kata Susatyo, Jumat (3/4/2026).

Nantinya, hasil pemeriksaan keduanya akan menjadi dasar kajian bagi penyidik untuk menentukan apakah ada atau tidak keterlibatannya di kasus penipuan Rp2,4 triliun itu.

"Dan kemudian ketika bisnis plan ataupun dari DSI ini terlibat fraud dan sebagainya, tentunya itu ya menjadi objek pemeriksaan kami," ujarnya.