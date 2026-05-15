84 Biduan Dangdut Tertipu Arisan Bodong, Rugi hingga Rp1,8 Miliar

SURABAYA — Puluhan biduan dangdut di Surabaya, Jawa Timur menjadi korban dugaan penipuan arisan bodong dengan total kerugian Rp1,8 miliar. Kasus tersebut pun viral di media sosial hingga menuai sorotan publik.

Para korban mendatangi rumah Wakil Wali Kota Surabaya Armuji untuk melaporkan kasus tersebut sekaligus meminta bantuan penyelesaian, sembari menunggu itikad baik dari terduga pelaku berinisial N yang diketahui tinggal di wilayah Sememi, Surabaya.

Mereka berharap uang yang telah disetorkan dapat dikembalikan. Para korban juga mengaku baru akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian apabila terduga pelaku tidak menunjukkan itikad baik.

Dalam laporan yang disampaikan, para korban mengaku memiliki sejumlah bukti berupa tangkapan layar pesan singkat serta bukti transfer dana. Total kerugian dari puluhan korban tersebut disebut mencapai Rp1,8 miliar.

Para korban berasal dari berbagai daerah, mulai dari Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, hingga Gresik. Mereka mengaku tergiur mengikuti arisan karena dijanjikan konsep investasi dengan keuntungan besar dalam waktu singkat terduga pelaku.

Salah satu korban, Dea, mengaku telah mentransfer dana lebih dari Rp40 juta kepada terduga pelaku. Ia dijanjikan keuntungan sebesar 2 persen atau sekitar Rp1 juta hingga Rp3 juta. Korban kemudian diminta kembali menyetorkan dana tambahan.

Namun, setelah beberapa kali penagihan sesuai kesepakatan, baik keuntungan maupun uang pokok yang telah disetorkan tidak kunjung diberikan oleh terduga pelaku.