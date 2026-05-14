Perkuat Kerja Sama, Dubes Australia Brazier Kunjungi Medan

JAKARTA - Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengunjungi Medan, Sumatera Utara (Sumut) pada 12-14 Mei 2026. Kunjungannya sekaligus menegaskan komitmen Australia dalam memperkuat kemitraan dengan provinsi tersebut.

Selama kunjungan, Duta Besar Brazier bertemu Gubernur Sumut Bobby Nasution, dan Wali Kota Medan Rico Waas, untuk membahas kerja sama ekonomi dan pembangunan antara Australia dan Indonesia. Khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumut.

“Saya sangat senang dapat berkunjung ke Medan. Kami sudah memiliki kerja sama yang kuat di bidang bisnis dan pendidikan antara Australia dan Sumatera Utara, dan saya menantikan kesempatan untuk semakin mempererat hubungan ini,” kata Duta Besar Brazier, dikutip Kamis (14/5/2026).

Duta Besar Brazier bersama Najwa Shihab, pendiri perusahaan media digital Narasi, bergabung dalam acara Kompetisi Gagasan Sosial Inovatif (Social Venture Program Competition) yang diselenggarakan Kedutaan Besar Australia bersama Narasi, di mana para pemuda Indonesia memaparkan solusi kreatif untuk mengatasi tantangan sosial masa kini. Hal ini menekankan pentingnya peran pemuda dan inovasi adalah salah satu bagian penting dari kunjungan tersebut.

Kunjungan ini juga merayakan kolaborasi budaya antara Australia dan Indonesia. Saat di Medan Duta Besar Brazier menjadi tuan rumah peluncuran Festival Sinema Australia Indonesia (FSAI) 2026 bagi para alumni Australia di sana. Acara tersebut menampilkan pemutaran film Bulan di Tepian Surga, sebuah film yang diproduksi alumni Australia Yuh Rohana Meliala, serta Beyond the Reef, yang menggambarkan keindahan lingkungan alam Australia.

Duta Besar Brazier juga mengunjungi peternakan sapi potong milik Australia, PT Juang Jaya Abdi Alam, untuk mendengarkan pandangan mengenai lingkungan bisnis lokal dan peluang untuk memperdalam perdagangan dan investasi di Sumut.

Selanjutnya pertemuan dengan Palang Merah Indonesia Cabang Sumut dan Pusat Krisis Perempuan Sinceritas, mitra program INKLUSI, merupakan bagian dari kunjungan ini.

(Arief Setyadi )

