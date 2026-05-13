Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Biadab! Terangsang Nonton Film Porno, Guru Ngaji Cabuli 7 Santri Laki-Laki

Nursyafei , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |09:52 WIB
Biadab! Terangsang Nonton Film Porno, Guru Ngaji Cabuli 7 Santri Laki-Laki
Guru ngaji cabuli santri laki-laki di Surabaya (Foto: Nursyafei/Okezone)
A
A
A

SURABAYA - Oknum ustadz di Surabaya, Jawa Timur menjadi predator seksual yang memangsa santri binaannya sendiri. Semua korban, tujuh anak laki -laki yang masih di bawah umur dipaksa memuaskan syahwat ustadz bejat tersebut.

Aksi biadab itu terjadi di pondok pesantren kawasan Sawahan, Surabaya selama setahun terakhir. Pelaku yang diketahui berinisial MZ ditetapkan tersangka oleh Unit Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya.

Aksi bejat pemuda 27 tahun ini dilakukan saat malam hari, ketika para santri yang menginap di akhir pekan sedang terlelap tidur. Dengan modus menghampiri korban ke kamar, tersangka melancarkan syahwatnya secara bergantian.

Menurut Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, korban ada tujuh orang dengan rentang usia  antara 10 sampai 15 tahun. Pelaku melancarkan aksinya sejak 2025 atau sudah setahun.

“Kata tersangka, dia melakukan itu karena nafsu akibat sering menonton film porno atau film biru,” ujarnya, Rabu (13/5/2026). 

Kini, ketujuh santri tersebut tengah menjalani proses trauma healing dari dinas terkait untuk memulihkan kondisi psikologis mereka. Sementara ustadz cabul harus mendekam di balik jeruji besi dan terancam hukuman berlapis terkait Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/340/3217827/ponpes_dibakar-kdwb_large.jpg
Ponpes di Mesuji Lampung Dibakar Massa Terkait Kasus Pencabulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3217084/korban_pelecehan_seksual_ponpes_di_pati-CL8h_large.jpg
Kuasa Hukum Korban Pencabulan Ponpes Santri Ngaku Ditawari Rp400 Juta agar Cabut Laporan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3217063/korban_pelecehan_seksual_ponpes_di_pati-DU6Y_large.jpg
Korban Ungkap Alasannya Berani Laporkan Pencabulan di Ponpes Pati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3217030/ayah_korban_pelecehan_seksual_di_ponpes_pati-doYU_large.jpg
Ayah Korban Pelecehan di Ponpes Pati Lapor ke Polisi sejak 2024, Ngaku Diancam Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3217029/ponpes-PHEX_large.jpg
Kemenag Cabut Izin Ponpes Ndolo Kusumo Pati Buntut Kasus Pencabulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/340/3217018/pencabulan-mUpE_large.jpg
Bejat! Cabuli Santriwati, Begini Akal Bulus Pendiri Ponpes Pati saat Beraksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement