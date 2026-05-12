Gunung Dukono Erupsi Pagi Ini, Muntahkan Abu Vulkanik hingga 1.500 Meter

JAKARTA - Gunung Dukono di Maluku Utara erupsi pada Selasa (12/5/2026) pukul 07:55 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat tinggi kolom abu vulkanik teramati ± 1.500 meter di atas puncak (± 2.587 m di atas permukaan laut).

PVMBG melaporkan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut.

"Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maximum 15 mm dan durasi 46,15 detik. Erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat," tulis PVMBG dalam keterangannya.

Saat ini Gunung Dukono berada pada Status Level II (Waspada). Masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung/wisatawan diminta tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang dalam radius 4 km.

PVMBG mengingatkan letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap.

"Maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono untuk selalu menyediakan masker/penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan," katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

