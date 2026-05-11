Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Dukono Meletus 2 Kali Pagi Ini, Lontarkan Abu Vulkanik hingga 2.700 Meter

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |08:56 WIB
Gunung Dukono Meletus 2 Kali Pagi Ini, Lontarkan Abu Vulkanik hingga 2.700 Meter
Gunung Dukono Meletus 2 Kali Pagi Ini
A
A
A

JAKARTA - Gunung Dukono yang terletak di Halmahera Utara, Maluku Utara tercatat dua kali meletus pada Senin, (11/5/2026) pagi ini. Ketinggian abu mencapai 2.700 meter.

Pusat Vulkanologi & Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), mengatakan, erupsi pertama terjadi pada pukul 06.30 WIT. Tinggi kolom abu mencapai 2.700 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Dukono pada hari Senin, 11 Mei 2026, pukul 06:30 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 2700 m di atas puncak (± 3787 m di atas permukaan laut)," tulis PVMBG.

Sementara itu, kolom abu teramati hingga berwarna hitam kebal ke arah utara. Erupsi pun terus berlangsung.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah utara. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung," ujarnya.

Sedangkan letusan Gunung Dukono yang kedua terjadi pada pukul 08.14 WIT. Tinggi kolom abu mencapai 2.000 meter di atas puncak.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217637//gunung-CKjt_large.jpg
2 Jasad WN Singapura Ditemukan Berpelukan dan Tidak Utuh Terhimpit Batu Erupsi Gunung Dukono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217595//gunung_dukono-BFqw_large.jpg
Erupsi Gunung Dukono, Berikut Identitas Belasan Orang yang Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217568//gunung_dukono-dHDh_large.jpg
2 Korban Terakhir Erupsi Gunung Dukono Ditemukan Meninggal, Operasi SAR Ditutup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217443//tim_sar_gunung_dukono-yJfX_large.jpeg
Satu Korban Erupsi Gunung Dukono Ditemukan Tewas, Dua Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/340/3217397//gunung_dukono-0f4x_large.jpg
PVMBG : Aktivitas Vulkanik Gunung Dukono Masih Tinggi, 4 Kali Erupsi Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/340/3217331//pencarian_pendaki_hilang_imbas_erupsi_gunung_dukono_dilanjutkan-t7NQ_large.jpg
3 Orang Hilang Imbas Erupsi Gunung Dukono, Pencarian Dilanjutkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement