Gunung Dukono Meletus 2 Kali Pagi Ini, Lontarkan Abu Vulkanik hingga 2.700 Meter

JAKARTA - Gunung Dukono yang terletak di Halmahera Utara, Maluku Utara tercatat dua kali meletus pada Senin, (11/5/2026) pagi ini. Ketinggian abu mencapai 2.700 meter.

Pusat Vulkanologi & Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), mengatakan, erupsi pertama terjadi pada pukul 06.30 WIT. Tinggi kolom abu mencapai 2.700 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Dukono pada hari Senin, 11 Mei 2026, pukul 06:30 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 2700 m di atas puncak (± 3787 m di atas permukaan laut)," tulis PVMBG.

Sementara itu, kolom abu teramati hingga berwarna hitam kebal ke arah utara. Erupsi pun terus berlangsung.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah utara. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung," ujarnya.

Sedangkan letusan Gunung Dukono yang kedua terjadi pada pukul 08.14 WIT. Tinggi kolom abu mencapai 2.000 meter di atas puncak.