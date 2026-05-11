HOME NEWS NASIONAL

2 Jasad WN Singapura Ditemukan Berpelukan dan Tidak Utuh Terhimpit Batu Erupsi Gunung Dukono

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |07:57 WIB
Korban Erupsi Gunung Dukono/Tim SAR
JAKARTA -  Tim SAR resmi menutup operasi pencarian korban erupsi Gunung Dukono, Halmahera Utara, Maluku Utara. Operasi pencarian ditutup setelah tiga jasad pendaki ditemukan.

Ketiga korban tewas ialah pendaki Indonesia bernama Enjel serta dua WN Singapura bernama Heng Wen Qiang Timothy (30) dan Shahin Muhrez bin Abdul Hamid (27). Jasad Enjel ditemukan lebih dulu pada Sabtu (9/5).

Kepala Kantor SAR Ternate, Iwan Ramdani menyatakan, kedua korban erupsi ini ditemukan di satu lokasi yang sama sekira pukul 13.00 WIT.

"Dua WNA tersebut ditemukan dengan terhempit batu besar posisi saling berpelukan kondisi tubuh sudah tidak utuh," kata Iwan dikutip, Senin (11/5/2026).

Saat ini kedua jenazah berada di RSUD Tobelo guna keperluan autopsi. Dengan penemuan ini, maka seluruh korban telah ditemukan. Proses pencarian dan pertolongan pun dihentikan.

 

