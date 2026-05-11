Ramalan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Hujan Lebat Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakiraan cuaca wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin 11 Mei 2026 sebagian hujan lebat.

Untuk wilayah DKI Jakarta, kondisi cuaca bervariasi. Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan. Kota Jakarta Pusat diprediksi cerah. Jakarta Utara cerah berawan, Jakarta Barat berawan, sementara Jakarta Selatan dan Jakarta Timur masing-masing berpotensi hujan ringan.

Di wilayah Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor diprakirakan hujan lebat. Kondisi serupa juga terjadi di Depok dan Kabupaten Bekasi yang diprediksi hujan lebat, sedangkan Kota Bekasi berpotensi hujan sedang.

Sementara di wilayah Banten, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang diperkirakan cerah berawan. Adapun Kota Tangerang Selatan berpotensi hujan ringan.

(Arief Setyadi )

