BMKG Prediksi Jabodetabek Diguyur Hujan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu, 11 April 2026 bakal diguyur hujan.

Melansir laman BMKG, wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur diprakirakan mengalami hujan ringan.

Sementara itu, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor diprediksi berawan. Adapun hujan ringan juga berpotensi terjadi di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

Untuk wilayah Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang diprakirakan hujan ringan. Sedangkan Kota Tangerang Selatan diprediksi diguyur hujan sedang.

(Arief Setyadi )

