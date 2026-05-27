Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Siang Cerah Berawan, Malam Berpotensi Hujan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal, Rabu (27/5/2026).

Meski begitu, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada malam hari.

Pada pagi hari, cuaca di sebagian besar wilayah Jakarta diprediksi berawan hingga berawan tebal. Sementara itu, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Adapun pada siang hingga sore hari, hujan ringan diprakirakan turun di sebagian wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Wilayah lain diprediksi tetap berada dalam kondisi cerah berawan.