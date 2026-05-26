Gempa M5,2 Guncang Jember, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang Jember, Jawa Timur, Selasa (26/5/2026) pukul 15.39 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa berada di 91 kilometer tenggara Jember, Jawa Timur, tepatnya pada koordinat 9.00 Lintang Selatan dan 113.83 Bujur Timur dengan kedalaman 10 kilometer.

“Gempa Mag:5.2, 26-May-2026 15:39:11 WIB, Lok:9.00 LS, 113.83 BT (91 km Tenggara Jember-Jatim), Kedalaman:10 Km,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan, sehingga data yang disampaikan masih dapat berubah seiring kelengkapan hasil analisis.

(Awaludin)

