Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! BMKG Keluarkan Peringatan Dini Gelombang Tinggi Capai 4 Meter

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |11:30 WIB
Waspada! BMKG Keluarkan Peringatan Dini Gelombang Tinggi Capai 4 Meter
Ilustrasi gelombang tinggi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia pada 24-27 Mei 2026. Ketinggian gelombang diperkirakan mencapai hingga 4 meter di beberapa wilayah.

BMKG menyebut pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari tenggara ke barat laut dengan kecepatan berkisar 6-22 knot.

Sementara pola angin di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan antara 5-29 knot. "Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Pasifik Utara Maluku hingga Papua, Laut Maluku, dan Laut Arafuru," kata BMKG, Minggu (24/5/2026).

Kondisi tersebut memicu potensi gelombang setinggi 1,25-2,5 meter di sejumlah wilayah, antara lain Samudra Hindia Barat Aceh, Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan Bali, Samudra Hindia Selatan NTT.

Kemudian, Laut Jawa bagian barat, tengah, dan timur, Selat Makassar bagian selatan dan utara, Selat Karimata bagian selatan, Laut Sulawesi bagian barat, tengah, dan timur, Samudra Pasifik Utara Maluku, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, serta Laut Arafuru bagian barat, tengah, dan timur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217616/gelombang_tinggi-cZpx_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi 4 Meter Intai Sejumlah Perairan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/337/3214786/gelombang_tinggi-TRDB_large.jpg
Waspada! Gelombang Sangat Tinggi 4 Meter Potensi Terjang Perairan RI pada 26-29 April
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214383/gelombang_tinggi-XjEt_large.jpg
BMKG: Waspada Gelombang Tinggi 4 Meter pada 24-27 April
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213448/gelombang_tinggi-Bzw5_large.jpg
Waspada, Gelombang 4 Meter Potensi Terjang Laut Indonesia hingga 22 April
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205079/gelombang_tinggi-GC1f_large.jpg
Peringatan Dini BMKG: Waspada Gelombang Tinggi hingga 6 Meter pada 5-8 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199261/gelombang_tinggi-HhqV_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi 4 Meter Mengintai hingga 6 Februari 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement