Waspada! BMKG Keluarkan Peringatan Dini Gelombang Tinggi Capai 4 Meter

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia pada 24-27 Mei 2026. Ketinggian gelombang diperkirakan mencapai hingga 4 meter di beberapa wilayah.

BMKG menyebut pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari tenggara ke barat laut dengan kecepatan berkisar 6-22 knot.

Sementara pola angin di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan antara 5-29 knot. "Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Pasifik Utara Maluku hingga Papua, Laut Maluku, dan Laut Arafuru," kata BMKG, Minggu (24/5/2026).

Kondisi tersebut memicu potensi gelombang setinggi 1,25-2,5 meter di sejumlah wilayah, antara lain Samudra Hindia Barat Aceh, Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan Bali, Samudra Hindia Selatan NTT.

Kemudian, Laut Jawa bagian barat, tengah, dan timur, Selat Makassar bagian selatan dan utara, Selat Karimata bagian selatan, Laut Sulawesi bagian barat, tengah, dan timur, Samudra Pasifik Utara Maluku, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, serta Laut Arafuru bagian barat, tengah, dan timur.