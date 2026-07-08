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Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Personel TNI, Ada Apa?

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |19:17 WIB
Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Personel TNI, Ada Apa?
Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah dijaga ketat TNI (Foto: Tim Okezone)
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JAKARTA - Rumah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dijaga ketat personel TNI, Rabu (8/7/2026). Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, Rabu malam, rumah tersebut tampak dijaga ketat oleh personel TNI, baik di depan gerbang maupun di dalam area rumah.

Sebagian siaga, sementara beberapa personel lainnya tampak duduk di sekitar rumah Febrie. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi terkait penjagaan ketat tersebut.

Di sisi lain, Tim Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri bersama Polda Metro Jaya sebelumnya melakukan penggeledahan di Kafe de’Clan dan Point Money Changer di Jakarta Selatan, Rabu.

Kakortas Tipikor Irjen Totok Suharyanto mengungkapkan, dalam penggeledahan tersebut pihaknya menemukan sebuah brankas berukuran besar di dalam tembok yang ditutupi di balik sebuah etalase Kafe de’Clan.

“Betul (ditemukan brankas),” kata Totok saat dikonfirmasi.

Totok menjelaskan, pihaknya bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan investigasi gabungan dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pengadaan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) periode 2018–2026.

Selain itu, penyidikan juga mencakup kasus Asabri tahun 2020–2025 serta perkara dugaan korupsi dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI tahun 2020–2025.

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