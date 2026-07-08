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Peristiwa 8 Juli: Pelayaran Perdana Vasco da Gama hingga Dibukanya Bandara Kemayoran

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 8 Juli: Pelayaran Perdana Vasco da Gama hingga Dibukanya Bandara Kemayoran
Bandara Kemayoran (foto: Wikipedia)
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JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam sejarah dunia maupun Indonesia yang terjadi pada 8 Juli. Mulai dari pelayaran perdana penjelajah Portugis Vasco da Gama menuju India, terbitnya surat kabar bisnis terkemuka The Wall Street Journal, hingga dibukanya Bandara Kemayoran sebagai bandara internasional pertama di Indonesia.

Berikut rangkuman peristiwa bersejarah yang terjadi pada 8 Juli:

1497 – Pelayaran Perdana Vasco da Gama

Penjelajah asal Portugis, Vasco da Gama, memulai pelayaran dari Lisbon pada 8 Juli 1497. Ekspedisi tersebut berhasil menemukan jalur laut langsung dari Eropa ke India dengan mengitari Tanjung Harapan di Afrika, membuka era baru perdagangan rempah-rempah antara Eropa dan Asia.

1889 – Terbitnya The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) pertama kali terbit pada 8 Juli 1889 di New York, Amerika Serikat. Surat kabar ini berkembang menjadi salah satu media bisnis dan keuangan paling berpengaruh di dunia serta memiliki edisi internasional di Asia dan Eropa.

 

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