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Peristiwa 1 Juli: Berdirinya Polri Diperingati sebagai Hari Bhayangkara

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 1 Juli: Berdirinya Polri Diperingati sebagai Hari Bhayangkara
Hari Bhayangkara (foto: Okezone)
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JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting pernah terjadi dan menjadi catatan sejarah pada 1 Juli. Mulai dari kelahiran Pahlawan Nasional Abdulrahman Saleh, cikal bakal berdirinya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hingga bergabungnya Kroasia dengan Uni Eropa.

Berikut peristiwa yang terjadi pada 1 Juli, dikutip dari berbagai sumber, termasuk Wikipedia.

1909 - Lahirnya Abdulrahman Saleh, Pahlawan Nasional Indonesia

Abdulrahman Saleh lahir di Jakarta pada 1 Juli 1909. Ia mengenyam pendidikan di HIS (Hollandsch Inlandsche School) atau sekolah rakyat berbahasa Belanda, kemudian melanjutkan ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), yang setara dengan jenjang sekolah menengah pertama.

Selanjutnya, ia menempuh pendidikan di AMS (Algemene Middelbare School) atau setara sekolah menengah atas, sebelum melanjutkan ke STOVIA (School Tot Opleiding van Inlandsche Artsen).

Karena STOVIA dibubarkan sebelum ia menyelesaikan pendidikannya, Abdulrahman Saleh kemudian melanjutkan studi di GHS (Geneeskundige Hoge School), yakni sekolah tinggi di bidang kesehatan atau kedokteran.

 

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