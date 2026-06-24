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Peristiwa 24 Juni: Tentara Sekutu Mendarat di Halmahera hingga Lahirnya Lionel Messi

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 24 Juni: Tentara Sekutu Mendarat di Halmahera hingga Lahirnya Lionel Messi
Tentara sekutu (foto: IWM)
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JAKARTA – Beragam peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada tanggal 24 Juni. Mulai dari pendaratan Tentara Sekutu di Halmahera hingga hari kelahiran pemain sepak bola asal Argentina, Lionel Messi.

Okezone merangkum sejumlah momen menarik yang dikutip dari Wikipedia.org pada 24 Juni. Berikut ulasannya:

1942 – Lahirnya Presiden Chile ke-32 Eduardo Frei Ruiz-Tagle

Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz-Tagle lahir pada 24 Juni 1942. Ia adalah politikus Chile sekaligus sarjana teknik sipil yang menjabat sebagai Presiden Chile pada 1994–2000. Saat ini ia menjadi anggota Senat Chile mewakili Region Los Ríos dan pernah menjabat sebagai Presiden Senat pada 2006–2008.

1945 – Tentara Sekutu mendarat di Halmahera

Pada 24 Juni 1945, pasukan Sekutu mendarat di Pulau Halmahera.

 

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