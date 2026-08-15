Breaking News! Gempa Dahsyat M7,7 Guncang NTT, Berpotensi Tsunami

JAKARTA – Gempa dahsyat berkekuatan M7,7 mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada pukul 04.58 WIB, Sabtu (15/8/2026). Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut gempa tersebut berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada pada lokasi 8.33 Lintang Selatan, 121.32 Bujur Timur, 38 km Timur Laut Mbay-Nagekeo-NTT.

‘’Dengan kedalaman 10 Km,’’ tulis akun resmi BMKG dikutip Okezone.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa NTT tersebut.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Fahmi Firdaus )

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