Gempa M5,3 Guncang Tahuna, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo 5,3 mengguncang wilayah barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Jumat (14/8/2026) pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Berdasarkan informasi BMKG, gempa terjadi pada pukul 08.14 WIB. Gempa berlokasi di koordinat 5,36 Lintang Utara (LU) dan 125,34 Bujur Timur (BT).

"#Gempa Mag:5.3, 14-Agu-26 08:14:48 WIB, Lok:5.36 LU,125.34 BT (195 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT), Kedlmn:10 Km," demikian keterangan BMKG.

Pusat gempa berada sekitar 195 kilometer barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 10 kilometer.

BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

"Tidak berpotensi tsunami. Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," jelas BMKG.



(Awaludin)

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