Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,3 Guncang Tahuna, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |08:25 WIB
Gempa M5,3 Guncang Tahuna, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
Gempa Tahuna (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo 5,3 mengguncang wilayah barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Jumat (14/8/2026) pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Berdasarkan informasi BMKG, gempa terjadi pada pukul 08.14 WIB. Gempa berlokasi di koordinat 5,36 Lintang Utara (LU) dan 125,34 Bujur Timur (BT).

"#Gempa Mag:5.3, 14-Agu-26 08:14:48 WIB, Lok:5.36 LU,125.34 BT (195 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT), Kedlmn:10 Km," demikian keterangan BMKG.

Pusat gempa berada sekitar 195 kilometer barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 10 kilometer.

BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

"Tidak berpotensi tsunami. Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," jelas BMKG.
 

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG gempa Gempa Tahuna
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/337/3236445//gempa_ntt-jCqM_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Manggarai NTT, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/340/3236380//viral-imsL_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,7 Robohkan Masjid Kubah Merah Putih di Manggarai Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236435//gempa-89Ox_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,7 Memicu Tsunami di NTT Membuka Luka Sejarah 1992
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236434//gempa-KAdy_large.jpg
Layanan 3 Operator Seluler Terdampak Gempa M7,7 di NTT, Komdigi Pantau Pemulihan 200 BTS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236433//gempa-uY1X_large.jpg
235 Kali Gempa Susulan Guncang NTT, Bakal Meluruh dalam Waktu 2-3 Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236431//gibran-o1mZ_large.jpg
Wapres Gibran Sampaikan Duka Mendalam atas Gempa M7,7 di NTT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement