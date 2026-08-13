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Gempa M5,8 Guncang Barat Laut Melonguane Sulut

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |16:34 WIB
Gempa M5,8 Guncang Barat Laut Melonguane Sulut
Gempa Melonguane Sulut (foto: freepik)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa bumi bermagnitudo 5,8 mengguncang wilayah barat laut Melonguane, Sulawesi Utara, Kamis (13/8/2026) sore. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 kilometer.

Berdasarkan informasi BMKG, gempa terjadi pada pukul 16.22 WIB. Pusat gempa berada di koordinat 6,64 Lintang Utara dan 125,87 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.8, 13-Aug-2026 16:22:51WIB, Lok:6.64LU, 125.87BT (306 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:10 Km,” demikian keterangan BMKG.

Pusat gempa berada sekitar 306 kilometer barat laut Melonguane, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 10 kilometer.

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Topik Artikel :
Gempa Melonguane BMKG Gempa
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