Korban Tewas Gempa Kolombia Melonjak Menjadi 224 Orang, Tim Penyelamat Lanjutkan Pencarian

BOGOTA — Jumlah korban tewas akibat gempa bumi dahsyat yang meratakan puluhan bangunan di wilayah barat Kolombia melonjak menjadi 224 orang, demikian disampaikan pihak berwenang setempat pada Selasa (11/8/2026). Petugas darurat terus mencari korban selamat di antara reruntuhan.

Gempa bermagnitudo 7,4—yang terkuat melanda negara Amerika Selatan tersebut dalam beberapa dekade terakhir—mengguncang kawasan penghasil kopi utama Kolombia pada Senin (10/8/2026) dini hari, mengubah bangunan bertingkat menjadi puing-puing di kota-kota seperti Pereira dan Cali, serta menyebabkan salah satu menara katedral di kota Manizales runtuh.

Tim darurat yang dibantu oleh polisi, tentara, dan sukarelawan bekerja sepanjang malam menggunakan ekskavator—dan terkadang dengan tangan kosong—untuk mencari korban selamat di bawah reruntuhan.

José Fernando Usma, kepala tim pencarian dan penyelamatkan Palang Merah Kolombia cabang Quindio, mengatakan bahwa tim penyelamat telah mendeteksi suara dan sejumlah tanda yang mengindikasikan adanya korban selamat di bawah reruntuhan; mereka kini sedang memeriksa struktur bangunan yang rusak serta menyingkirkan puing-puing untuk menjangkau orang-orang yang terjebak di bagian dalam.

"Kami masih memiliki rentang waktu yang cukup panjang. Kami memiliki waktu sekitar 24 jam lagi untuk menaruh harapan akan adanya kehidupan," ujarnya, sebagaimana dilansir Reuters.

Di Cali, kota dengan populasi sekitar 2,2 juta jiwa, setidaknya 95 orang tewas.

Puluhan bangunan rusak parah hingga miring dalam posisi yang membahayakan atau hancur total, memaksa warga turun ke jalan.