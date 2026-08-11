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Gempa Dahsyat M7,4 di Kolombia, 21 Orang Tewas dan Bangunan Porak-poranda

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |00:06 WIB
Gempa Dahsyat M7,4 di Kolombia, 21 Orang Tewas dan Bangunan Porak-poranda
Gempa M7,4 di Kolombia porak-porandakan bangunan (Foto: Anadolu)
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KOLOMBIA - Gempa dahsyat berkekuatan Magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia bagian barat, Senin (10/8/2026). Sedikitnya 21 orang tewas dan menyebabkan bangunan runtuh porak-poranda.

Wali Kota Pereira, Mauricio Salazar, mengonfirmasi 18 orang tewas di kota tersebut. Di Manizales, Wali Kota Jorge Eduardo Rojas melaporkan setidaknya dua orang tewas dan kerusakan total atau sebagian pada lebih dari 32 bangunan. 

Pihak berwenang di Manizales telah menangguhkan semua kegiatan akademik dan melaporkan kebocoran gas dan listrik. Kemudian, di Quibdo, laporan awal menunjukkan satu orang tewas. Sejumlah orang juga dilaporkan terluka dan bangunan rusak parah.

Guncangan gempa terjadi pada pukul 12.34 GMT dengan episentrum yang terletak sekitar 5 kilometer (3,1 mil) di sebelah timur kota San Jose del Palmar, menurut data dari Survei Geologi AS. Badan AS tersebut melaporkan bahwa gempa bumi tersebut berasal dari kedalaman 107 km (66,5 mil).

Meskipun gempa tersebut memiliki kekuatan yang signifikan, Sistem Peringatan Tsunami AS mengumumkan bahwa tidak ada tsunami yang diperkirakan akan melanda negara bagian California, Oregon, Washington, atau Alaska di AS, dan juga menepis kemungkinan tsunami yang akan menghantam provinsi British Columbia di Kanada. Pihak berwenang Kolombia mengatakan, tidak ada ancaman tsunami di wilayah Pasifik Kolombia.

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Topik Artikel :
Kolombia Gempa Kolombia gempa
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