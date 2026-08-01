Napoli Mencekam, Gempa Terkuat dalam 40 Tahun Picu Kerusakan-Longsor dan Puluhan Orang Terluka

JAKARTA - Kawasan supervulkanik Campi Flegrei di dekat Napoli, Italia, diguncang gempa dangkal berkekuatan magnitudo 4,7 (updated) pada Sabtu dini hari, 1 Agustus 2026, pukul 00.46 WIB. Gempa berpusat sekitar 1 kilometer utara Quarto pada koordinat episenter 40,891° Lintang Utara dan 14,144° Bujur Timur, dengan kedalaman hiposenter sangat dangkal pada kedalaman 5 km.

“Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu guncangan terkuat yang melanda wilayah tersebut dalam 40 tahun terakhir,” ungkap Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) Daryono, Sabtu (1/8/2026).

Daryono mengatakan, kedalaman yang sangat dekat dengan permukaan tanah menyebabkan gelombang seismik berfrekuensi tinggi menjangkau area pemukiman tanpa kehilangan banyak energi. Kendati magnitudo dan total energinya relatif sedang, percepatan puncak tanah di sekitar pusat gempa berlangsung sangat tinggi.

“Pondasi bangunan diguncang secara vertikal dan keras sebelum gelombang sempat menyebar secara horizontal, sehingga dampaknya terasa begitu destruktif di kawasan pemukiman padat dan bersejarah,” katanya.

Sementara itu, sumber utama gempa bumi di kawasan Campi Flegrei (termasuk area Quarto dan Pozzuoli) bukanlah akibat patahan tektonik biasa, melainkan disebabkan oleh fenomena bradisisme (bradyseism) yang berkaitan erat dengan sistem supervulkan Campi Flegrei.

“Gempa ini bersumber dari aktivitas magmatik-hidrothermal di dalam kaldera supervulkan Campi Flegrei, di mana penumpukan gas dan fluida panas meretakkan batuan kerak dangkal melalui proses bradisisme,” jelas Daryono.

Daryono mengatakan, guncangan keras yang terjadi tiba-tiba memicu kepanikan luar biasa di kota Napoli hingga ke pulau-pulau sekitarnya seperti Procida dan Ischia. Warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri ke tempat terbuka di tengah suasana malam.