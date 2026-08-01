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Peristiwa 1 Agustus: Ledakan Bom di Atrium Plaza Senen

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |06:01 WIB
Peristiwa 1 Agustus: Ledakan Bom di Atrium Plaza Senen
Ledakan bom (Foto: Ilustrasi/Ist)
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JAKARTA – Beragam peristiwa penting pernah terjadi pada tanggal 1 Agustus dan menjadi bagian dari catatan sejarah dunia. Mulai dari bencana alam, penemuan ilmiah, hingga peristiwa politik dan aksi teror.

Berikut sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 1 Agustus sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, salah satunya Wikipedia:

- Ledakan Bom Atrium Plaza Senen

Tepatnya pada malam 1 Agustus 2001 sekitar pukul 20.00 WIB, ledakan bom terjadi di Atrium Plaza, Senen, Jakarta Pusat. Serangan tersebut mengakibatkan enam orang menjadi korban.

Aparat kemudian menetapkan Edi Setyono alias Abbas dan Taufik bin Abdul Halim sebagai pelaku. Keduanya akhirnya dijatuhi hukuman mati atas keterlibatan dalam aksi teror tersebut.

      
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