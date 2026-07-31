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Ketika Prabowo Goda KDM soal Tali Sepatu: Warnanya Apa, Merah?

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |04:02 WIB
Ketika Prabowo Goda KDM soal Tali Sepatu: Warnanya Apa, Merah?
Momen Prabowo Subianto goda KDM (Foto: Binti M)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM.

Candaan Prabowo ini mencairkan suasana acara Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan Penyaluran KUR Perumahan senilai Rp880 miliar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Momen itu terjadi ketika Prabowo menyapa satu per satu kepala daerah yang hadir dalam acara tersebut. Usai menyapa Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Prabowo kemudian menyebut nama Dedi Mulyadi.

“Gubernur Jawa Barat yang saya hormati, Saudara KDM, Saudara Dedi Mulyadi,” ujar Prabowo.

Mendengar namanya disebut, Dedi berdiri dari tempat duduknya sambil merapatkan kedua telapak tangan di depan dada sebagai bentuk penghormatan kepada kepala negara.

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