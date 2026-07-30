Kelakar Prabowo ke Jaksa Agung dan Kapolri: Selalu Berdekatan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berkelakar kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang menurutnya selalu berdekatan.

Hal itu diungkapkan Prabowo ketika mengabsen keduanya saat menghadiri Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan Penyaluran KUR Perumahan senilai Rp880 miliar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Prabowo mulanya menyapa satu per satu pejabat yang hadir. Awalnya, ia menyebut Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin, para menteri koordinator, para menteri, Jaksa Agung, hingga Panglima TNI. Namun, Prabowo kemudian menyadari Kapolri belum disebut.

“Saya, saya ulangi ya. Jaksa Agung, Kapolri...” ujar Prabowo yang langsung disambut tawa para tamu undangan.

Merespons hal itu, Jaksa Agung dan Kapolri pun langsung kompak berdiri dan memberikan hormat kepada Prabowo sembari tersenyum. Prabowo kemudian melontarkan candaan bahwa Jaksa Agung dan Kapolri selalu berdekatan. “Selalu berdekatan. Baru Panglima TNI.”