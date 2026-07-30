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Eks Wakapolri Oegroseno Akan Penuhi Panggilan Polri soal Dugaan Korupsi Lahan Hari Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |08:28 WIB
Eks Wakapolri Oegroseno Akan Penuhi Panggilan Polri soal Dugaan Korupsi Lahan Hari Ini
Eks Wakapolri Oegroseno/Okezone
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JAKARTA - Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno akan menghadiri panggilan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri untuk proses klarifikasi terkait kasus pengadaan lahan Sepolwan , Kamis (30/7/2026).

“Jadi (hari ini ke Polri)," kata Komjen (purn) Oegroseno saat dikonfirmasi melalui pesan singkat oleh awak media.

Kortas Tipikor Polri sendiri sebelumnya menjadwalkan melakukan pemanggilan terhadap Oegroseno untuk proses klarifikasi terkait pengadaan lahan Sepolwan, pada Kamis, 23 Juli 2026.

Namun saat itu, Oegroseno berhalangan hadir. Ia menjelaskan tidak datang karena sedang ingin mengumpulkan bahan dan data untuk dijelaskan kepada penyidik Kortas Tipikor Polri.

"Iya, saya masih cari itu lho, data-data tahun 2011. Karena nanti masa datang ke situ nggak bawa data, kan nggak lucu," ujarnya.

Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto menyebut permintaan klarifikasi tersebut bukanlah upaya kriminalisasi terhadap mantan Wakapolri Oegroseno.

Pasalnya, kata Torok, kasus ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana dalam proses pengadaan lahan Sepolwan.

 

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