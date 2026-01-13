Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kuasa Hukum Jokowi Respons Kehadiran Mantan Wakapolri Oegroseno dalam Sidang Gugatan Ijazah

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |21:43 WIB
Kuasa Hukum Jokowi Respons Kehadiran Mantan Wakapolri Oegroseno dalam Sidang Gugatan Ijazah
Kuasa Hukum Jokowi Respons Kehadiran Mantan Wakapolri Oegroseno dalam Sidang Gugatan Ijazah (Ary Wahyu Wibowo)
A
A
A

SOLO - Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), YB Irpan, buka suara soal kehadiran mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno sebagai saksi dalam sidang gugatan citizen lawsuit (CLS) ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta (Solo), Selasa (13/1/2026).

1. Sidang Gugatan Ijazah Jokowi

Selain Oegroseno, kuasa hukum penggugat menghadirkan Muhammad Rujito, adik almarhum Bambang Rudiharto yang merupakan alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1985.

"Dalam hal ini saya sebatas menyampaikan hal-hal yang bersifat fakta di persidangan. Sedangkan pernyataan-pernyataan di luar sidang yang tidak ada relevansinya, dengan fakta persidangan, kami tidak akan menanggapi," kata YB Irpan usai sidang.

Dia menegaskan, yang harus dibuktikan penggugat, seharusnya mengenai peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa. Dalam persidangan sebelumnya, ia telah menyampaikan Jokowi tidak berkenan memperlihatkan ijazah aslinya kepada Tim Pembela Ulama dan Aktivits (TPUA).

Namun ketika persidangan digelar dan penggugat telah menghadirkan saksi, dirinya telah menanyakan kepada saksi dan yang bersangkutan tidak tahu tentang siapa, kepengurusan dalam TPUA, TPUA memiliki Anggaran Dasar atau tidak, disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM atau tidak.

"Itu sama sekali tidak ada jawaban atas pertanyaan tersebut oleh saksi, baik Pak Oegroseno maupun saksi yang pertama (Muhammad Rujito)," ucapnya.

Ia menegaskan, saksi Muhammad Rujito hanya menjelaskan benar ijazah yang diajukan oleh penggugat adalah ijazah kakaknya yang telah meninggal.

"Jadi bukan ijazahnya Pak Jokowi. Jadi sekali lagi jangan sampai terjadi miss seolah-olah ijazah yang digunakan Pak Jokowi adalah ijazah almarhum, kakaknya saksi Pak Rujito," ucapnya.

YB Irpan menyebut, ijazah tersebut oleh penggugat maksud dan tujuannya untuk pembanding. Dirinya juga menanyakan kapan ijazah tersebut dikeluarkan. YB Irpan menegaskan terdapat tanggal dan bulan yang berbeda, termasuk angkatannya.

Lebih jauh dikatakan, dirinya juga menanyakan pertanyaan lain kepada saksi namun tidak terjawab, yakni tuntutan yang diajukan oleh penggugat.

"Maksudnya hal-hal yang dimohon oleh penggugat supaya diputus oleh pengadilan itu apa? Pak Oegroseno tidak berkenan untuk menjawab," tandasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Oegroseno Ijazah Jokowi jokowi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195251//pakar_telematika_roy_suryo-cNbd_large.jpg
Roy Suryo soal Foto Eggi Sudjana Rangkulan dengan Jokowi: Itu Hoaks, AI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195246//kreator_konten_sentana_mikhael_sinaga-Wxos_large.jpg
Mikhael Sinaga: Eggi Sudjana Tak Minta Maaf ke Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195242//razman_arif_nasution-KuXi_large.jpg
Razman Arif Klaim Sempat Upayakan Eggi Sudjana Temui Jokowi di Solo Terkait Isu Ijazah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195241//kpu_ri-PmAt_large.jpg
KPU Bakal Gelar Rapat Usai KIP Kabulkan Gugatan Bonatua soal Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195237//roy_suryo-MtO8_large.jpg
Roy Suryo Tuding Ada 2 Aparat saat Eggi Sudjana Bertemu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195233//ketua_umum_jokowi_mania_andi_azwan-ap6m_large.jpg
Relawan Ungkap Pertemuan Jokowi dan Eggi Sudjana di Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement