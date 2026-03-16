Rismon Akui Ijazah Jokowi Asli, Roy Suryo: Ada Surat Perintah 11 Maret 2026!

JAKARTA – Tersangka pencemaran nama baik dan fitnah, Roy Suryo menyebut perubahan sikap Rismon Sianipar yang kini menyatakan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) asli tidak terlepas dari peristiwa 11 Maret 2026.

Roy Suryo mengatakan, ada Surat Perintah 11 Maret 2026 yang disebut menjadi alasan Rismon berkunjung ke kediaman Jokowi keesokan harinya.

"Poin yang penting adalah 11 Maret 2026. Itu adalah tanggal Supersemar. Jadi ada surat perintah untuk dia pada tanggal 11 Maret 2026. Sebelum tanggal itu, pratangggal itu, artinya Rismon kita sebut sebagai Rismon prabayar. Pascabayarnya itu yang mulai error," kata Roy Suryo kepada wartawan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (16/3/2026).

Roy juga menegaskan, bahwa penelitian yang dilakukan Rismon menurutnya masih berlaku dan tidak ada yang salah sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Sebab, menurutnya tidak mungkin hasil penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan panjang tiba-tiba berbalik dalam waktu singkat.

"Semua tidak ada yang salah karena itu penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan panjang. Tidak mungkin suatu penelitian ilmiah yang panjang dibalik dalam waktu yang sangat singkat," sambung dia.