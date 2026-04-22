Roy Suryo Klaim Sumbang Banyak Data Buku Gibran End Game

JAKARTA - Tersangka pencemaran nama baik, Roy Suryo, mengaku memiliki peran di balik buku berjudul Gibran End Game yang ditulis Rismon Hasiholan Sianipar. Namun, Roy menyebut Rismon tidak pernah mengakuinya.

Menurut Roy, dirinya kerap memberikan bahan penelitian agar buku tersebut bisa ditulis hingga akhirnya terbit.

"Dia enggak pernah ngaku. Banyak sekali bahan yang dia dapat dari saya juga," ujar Roy Suryo dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (21/4/2026).

Roy kemudian mengungkap salah satu bahan penelitian yang ia klaim turut disumbangkan adalah temuannya saat bersama Ikhsan Katonde. Ia menyebut dirinya yang menemui Ikhsan di Australia.

"Buku Gibran End Game, itu bahan penelitian Australia-nya dari siapa? Yang pergi ke Australia siapa?" kata Roy.

"Yang ketemu Ikhsan Katonde itu saya. Saya yang berangkat ke luar negeri," sambungnya.