HOME NEWS NASIONAL

Roy Suryo Klaim Sumbang Banyak Data Buku Gibran End Game

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |07:50 WIB
Roy Suryo Klaim Sumbang Banyak Data Buku Gibran End Game
Tersangka pencemaran nama baik, Roy Suryo (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Tersangka pencemaran nama baik, Roy Suryo, mengaku memiliki peran di balik buku berjudul Gibran End Game yang ditulis Rismon Hasiholan Sianipar. Namun, Roy menyebut Rismon tidak pernah mengakuinya.

Menurut Roy, dirinya kerap memberikan bahan penelitian agar buku tersebut bisa ditulis hingga akhirnya terbit.

"Dia enggak pernah ngaku. Banyak sekali bahan yang dia dapat dari saya juga," ujar Roy Suryo dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (21/4/2026).

Roy kemudian mengungkap salah satu bahan penelitian yang ia klaim turut disumbangkan adalah temuannya saat bersama Ikhsan Katonde. Ia menyebut dirinya yang menemui Ikhsan di Australia.

"Buku Gibran End Game, itu bahan penelitian Australia-nya dari siapa? Yang pergi ke Australia siapa?" kata Roy.

"Yang ketemu Ikhsan Katonde itu saya. Saya yang berangkat ke luar negeri," sambungnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/337/3213933//eks_wakapolri_komjen_pol_purn_oegroseno-NpR9_large.PNG
Eks Wakapolri: Kasus Ijazah Jokowi Seharusnya Sudah “Case Closed”
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213922//roy_suryo-Hr5P_large.jpg
Sindir Rismon, Roy Suryo: Kok Berani Neliti Ijazah Jokowi Kalau Ijazahnya Sendiri Palsu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/338/3213916//rismon_sianipar-9ahs_large.jpg
Kubu Rismon Tegaskan Video Tudingan JK Danai Kasus Ijazah Jokowi Adalah AI, Tak Akan Klarifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213913//rismon-uc7Y_large.jpg
Rismon Klaim Video Tuding JK Bohir Kasus Ijazah Jokowi Hasil AI, Buru Pembuatnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/338/3213904//rismon_sianipar-29Qv_large.jpg
Rismon Bantah JK soal Pesan WA, dari Inisiatif Bertemu hingga Serahkan Buku End Game
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213872//roy_suryo-sKgm_large.jpg
Enggan Ajukan Praperadilan, Roy Suryo: Tak Mau Kasus Diputus Hakim Tunggal
