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Polri Geledah Kantor Wika Terkait Dugaan Korupsi EPCC PG Assembagoes

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |13:42 WIB
Polri Geledah Kantor Wika Terkait Dugaan Korupsi EPCC PG Assembagoes
Polri Geledah Kantor Wika (foto: freepik)
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JAKARTA - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri, melakukan penggeledahan di Kantor Wijaya Karya (Wika), Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026). 

Penggeledahan tersebut terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC) Pabrik Gula (PG) Assembagoes. 

"Penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Penyidik merupakan bagian dari upaya penyidikan untuk mencari, dan mengumpulkan alat bukti yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi EPCC PG Assembagoes yang sedang ditangani," kata Kabag Ops Kortas Tipikor Polri, Kombes Ahmad Yusuf Afandi kepada awak media, Jakarta. 

Berdasarkan pantauan langsung, penyidik masih terus melakukan penggeledahan di Kantor Wika. Sampai saat ini, awak media masih menunggu proses itu berlangsung. Pasalnya, wartawan dilarang ikut proses penggeledahan tersebut. 

 

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