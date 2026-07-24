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Duduk Perkara Pembunuhan Anak Punk di Bekasi, Selebgram Mondy Tatto Ditetapkan Tersangka!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |02:00 WIB
Duduk Perkara Pembunuhan Anak Punk di Bekasi, Selebgram Mondy Tatto Ditetapkan Tersangka!
Mondy Tatto/ist
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JAKARTA - Polisi membeberkan kronologi lengkap dugaan kasus pengeroyokan anak punk hingga berujung pembunuhan di Cikarang, Jawa Barat. Peristiwa itu melibatkan selebgram Dita Restu Amanda alias Mondy Tatto.

"Jadi ada dua laporan polisi yang kita tangani, pertama laporan pengeroyokan, pelakunya si Donal sama si Mondi. Kedua, pelaku penusukan yang menyebabkan mati, itu pelakunya satu orang atas nama Darmin," ujar Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat, AKP Engkus Kusnadi pada wartawan, Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, kasus pertama kaitannya dugaan pengeroyokan dengan pelaku Mondy Tatto dan Donal, peristiwa itu viral di media sosial. Kasus itu bermula saat korban, Faisal hendak meminjam motor milik Mondy Tatto, sedangkan motor itu tengah dipakai Donal.

"Sementara motor itu sedang dikuasai atau dipakai sama Donal akhirnya cekcok mulut sampai terjadi perkelahian. Kalau secara normal itu hal yang wajar, cuma masalahnya ini pengaruh sama minuman," tuturnya.

Dia menerangkan, cekcok hingga perkelahian sebagaimana dalam video viral itu dipicu oleh alkohol karena mereka baru saja minum-minum. Selain itu, ada perasaan pribadi seperti dendam antara korban dengan Donal lantaran korban menyukai Mondy Tatto, tapi Mondy justru jalan bersama Donal.

"Kita tidak tahu pacaran atau enggak, dia hanya punya hubungan dekat sajalah, jalan ke sana-sini bareng antara si Donal dengan si Mondy," jelasnya.

Dugaan kasus pengeroyokan viral itu terjadi di depan sebuah salon kawasan Jalan Kiai Asnawi depan Pasar Beras. Kaitannya kasus dugaan pengeroyokan itu, polisi mengamankan dan menetapkan Mondy Tatto dan Donal sebagai tersangka, keduanya dikenakan pasal 262 ayat 2.

Pengeroyokan itu selesai setelah dilerai oleh teman-teman mereka, baru setelah itu terjadi peristiwa dugaan kasus pembunuhan dengan lokasi berbeda, yakni di kontrakan Mondy Tatto. Peristiwa dugaan penusukan hingga membuat Faisal tewas itu dilakukan Darmin pasca perkelahian yang viral itu.

"Jadi ini kan sama-sama kawan, sama-sama kelompok seperti itulah, ngamen, anak punk, dan lain-lain. Nah kalau terkait perkara penusukan yang mengakibatkan mati, jadi si pelaku ini atas nama Darmin itu mendengar kalau Mondy-Donal ini lagi berantem sama korban, sama si Faisal," bebernya.

 

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