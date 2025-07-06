Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ustadz Romli Dianiaya Anak Punk Pakai Taring Babi Gegara Diberi Nasihat Jangan Mabuk

Agus W , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |10:49 WIB
Ustadz Romli Dianiaya Anak Punk Pakai Taring Babi Gegara Diberi Nasihat Jangan Mabuk
Ilustrasi Anak Punk/ist
A
A
A

BANDUNG – Seorang anak punk, Ayi Hermawan, menganiaya Ustadz Samsul Romli (42) hingga terluka di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku menganiaya menggunakan taring babi karena menasihati pelaku agar tidak meminum minuman keras (miras).

Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Herman Suryatman mengatakan, peristiwa penganiayaan yang dialami Ustadz Samsul terjadi di Jalan Jamanis, Ciawi, Tasikmalaya.

Kronologi kejadian, berawal saat korban Samsul Romli melihat pelaku Ayi Hermawan dan teman-teman lainnya tengah pesta miras. Kemudian, pelaku Ayi masuk ke salah satu pertokoan yang ada di kawasan tersebut.

“Tak lama kemudian, pelaku keluar toko.  Pelaku Ayi sempoyongan dan terjatuh di jalan. Korban Samsul menghampiri dan berinisiatif mengangkat korban,” ujar AKP Herman Suryatman, Minggu (6/7/2025).

Saat akan dibawa, pelaku Ayi justru mengamuk. Bahkan pelaku langsung menyerang korban dengan memukul menggunakan tangan kosong. Tetapi korban berhasil menangkis dan mendorong pelaku.

"Kemudian, pelaku mengeluarkan taring babi dari saku celana dan dipukulkan berkali-kali ke muka korban,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
