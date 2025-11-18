Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |17:10 WIB
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
Polisi menangkap pria bernama Abraham (25), pelaku penganiayaan terhadap pacarnya/Foto: Riyan Rizki Roshali-Okezone
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap pria bernama Abraham (25), pelaku penganiayaan terhadap pacarnya di Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Kini pelaku mengenakan baju tahanan.

Berdasarkan pantauan, Selasa (18/11/2025), Abraham dihadirkan saat konferensi pers di Gedung Satya Haprabu Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Terlihat ia mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye.

Pelaku pun bungkam saat dihadirkan dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya. Sederet barang bukti juga ditampilkan, salah satunya baju yang dikenakan Abraham.

Sebelumnya, dilihat dari video yang beredar, terduga pelaku tampak mengenakan baju berwarna merah dan celana pendek berwarna oranye. Terlihat korban merekam aksi pelaku.

"Gue udah diem, elu mukul lagi. Gue udah diem, gue mau pergi tadinya, gue mau pesen grab. Ya udah sana jangan dekat-dekat gue," ucap korban dalam video itu.

Di dalam video itu, terdengar korban menangis dengan kondisi rambut yang berantakan. Video itu menarasikan pelaku menyiksa korban karena tak mau diajak melakukan aksi kriminalitas bersama.

Video itu juga menarasikan korban lebih dari satu perempuan. Para korban dinarasikan dijebak pelaku dalam hubungan asmara agar mengikuti arahannya untuk melakukan aksi kriminalitas.
 

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement