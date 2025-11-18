Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal

JAKARTA - Polisi menangkap pria bernama Abraham (25), pelaku penganiayaan terhadap pacarnya di Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Kini pelaku mengenakan baju tahanan.

Berdasarkan pantauan, Selasa (18/11/2025), Abraham dihadirkan saat konferensi pers di Gedung Satya Haprabu Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Terlihat ia mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye.

Pelaku pun bungkam saat dihadirkan dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya. Sederet barang bukti juga ditampilkan, salah satunya baju yang dikenakan Abraham.

Sebelumnya, dilihat dari video yang beredar, terduga pelaku tampak mengenakan baju berwarna merah dan celana pendek berwarna oranye. Terlihat korban merekam aksi pelaku.

"Gue udah diem, elu mukul lagi. Gue udah diem, gue mau pergi tadinya, gue mau pesen grab. Ya udah sana jangan dekat-dekat gue," ucap korban dalam video itu.

Di dalam video itu, terdengar korban menangis dengan kondisi rambut yang berantakan. Video itu menarasikan pelaku menyiksa korban karena tak mau diajak melakukan aksi kriminalitas bersama.

Video itu juga menarasikan korban lebih dari satu perempuan. Para korban dinarasikan dijebak pelaku dalam hubungan asmara agar mengikuti arahannya untuk melakukan aksi kriminalitas.



(Fetra Hariandja)