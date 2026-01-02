Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sopir Jaklingko Bentak dan Hina Penumpang ‘Monyet’ Dipecat!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |09:01 WIB
JAKARTA - Sopir Jaklingko viral di media sosial setelah menghina seorang perempuan yang menjadi penumpangnya. Sopir itu langsung ditindak tegas dengan cara dipecat.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani membenarkan peristiwa ini. Ia menyebut bahwa Transjakarta sudah mengambil tindakan tegas atas perbuatan sopir tersebut.

"Kemarin sudah dilakukan penindakan tegas berupa pemecatan," ujar Ayu kepada wartawan, Jumat (2/1/2026).

Ayu juga menyampaikan permohonan maaf Transjakarta atas peristiwa ini. Ia berharap agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

"Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, Transjakarta merespon serius kejadian ini," tutup Ayu.

Dalam video yang beredar, sopir Jaklingko itu disebut telah melakukan pengancaman dan menghina korban dengan kata 'monyet'.

 

