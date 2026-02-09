5 Fakta Heboh Pria Panggul Karung di Tambora Jakbar, Dikira Bawa Mayat Ternyata Biawak

JAKARTA - Viral di media sosial seorang pria tengah memanggul karung di wilayah padat penduduk, Tambora, Jakarta Barat. Bahkan, sempat diduga menggendong mayat hingga menimbulkan kehebohan.

Berikut fakta-faktanya:

1. Sempat Diduga Bawa Mayat

Seorang pria menghebohkan warga Tambora terlihat memanggul karung besar yang awalnya diduga berisi jasad manusia.

Aksi pria itu sempat terekam kamera pengawas atau CCTV. Videonya pun viral di media sosial yang memicu kekhawatiran.

2. Polisi Pastikan Isi Karung Adalah Biawak