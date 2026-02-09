Advertisement
Menkomdigi: Pers Harus Berikan Perlindungan ke Masyarakat!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |04:12 WIB
Menkomdigi: Pers Harus Berikan Perlindungan ke Masyarakat!
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid
A
A
A

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, pers harus mampu menyajikan informasi dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat. Terutama di tengah disrupsi media dewasa ini.

Demikian disampaikan Meutya di acara Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional 2026 yang diselenggarakan di Aston Serang Hotel, Banten, Minggu (8/2/2026).

"Prinsipnya pers selain memberikan informasi tentu perspektif ujungnya  adalah perlindungan terhadap masyarakat," kata Meutya.

Dalam hal ini, kata Meutya, Pers harus hadir memberikan perlingungan dari informasi yang tidak benar.

Komdigi, kata Meuty, saat ini ada beberapa hal yang ditegakkan, khususnya di ranah digital terkait Articial Intelligence (AI).

"Ada beberapa hal kita tegakkan khusunya di ranah digital terkait AI itu justru berikan keluangan dan ruang untuk berkarya dan karyanya bisa didengarkan oleh masyarakat," ujarnya.

 

